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Білорусь зробить свою вакцину
від COVID. Лукашенко...

Білорусь зробить свою вакцину від COVID. Лукашенко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:49

Білорусь зробить свою вакцину від COVID. Лукашенко...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

Дивися повний текст Білорусь зробить свою вакцину від COVID. Лукашенко назвав вартість розробки.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:50

Он что през? Его никакая страна не признала.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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