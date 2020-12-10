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Білорусь зробить свою вакцину від COVID. Лукашенко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.
Дивися повний текст Білорусь зробить свою вакцину від COVID. Лукашенко назвав вартість розробки
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Додано: Вів 15 гру, 2020 18:50
Он что през? Его никакая страна не признала.
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