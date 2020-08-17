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Кремнієву долину вирішив
покинути ще один технологічний...

Кремнієву долину вирішив покинути ще один технологічний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:16

Кремнієву долину вирішив покинути ще один технологічний...

Пропонуємо до обговорення:
Другий найбільший світовий виробник програмного забезпечення, корпорація Oracle, вирішила перенести свою штаб-квартиру з Каліфорнії до Техасу.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:17

Кремнієва Долина розтікається...
nighthawk5
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