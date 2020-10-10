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Топ-категорії у реєстрі
боржників - Опендатабот...

Топ-категорії у реєстрі боржників - Опендатабот...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:47

Топ-категорії у реєстрі боржників - Опендатабот...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише в дослідженні "Опендатабот".

Дивися повний текст Топ-категорії у реєстрі боржників - Опендатабот (інфографіка).
R2
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