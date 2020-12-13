Україні необхідно забезпечити щорічне економічне зростання в 6%.
Дивися повний текст У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб наздогнати Польщу.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 20:42
У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб наздогнати Польщу.
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:42
Зачем 20 лет ждать уровня Польши если можно просто переехать в Польшу?
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