RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МВФ розповіли, скільки
часу потрібно Україні, щоб...

У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:42

У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Україні необхідно забезпечити щорічне економічне зростання в 6%.

Дивися повний текст У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб наздогнати Польщу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91678
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:42

Зачем 20 лет ждать уровня Польши если можно просто переехать в Польшу?
netcrawler21
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 18.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити
R2 » Вів 15 гру, 2020 14:33
4 251
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 20:34
Ромасик
У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш...
R2 » Нед 13 гру, 2020 22:03
7 598
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 19:52
nighthawk5
Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...
R2 » Пон 14 гру, 2020 21:18
9 753
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 19:16
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.