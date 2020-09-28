Пропонується об'єднати єдиний соцвнесок, податок на доходи фізосіб і військовий збір у єдиний платіж.
Дивися повний текст Зменшення податкового навантаження: які внески і збори з українців можуть об'єднати.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:33
Зменшення податкового навантаження: які внески і збори з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зменшення податкового навантаження: які внески і збори з українців можуть об'єднати.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:35
Сейчас ЕСВ 22% для работодателя. Для работника подоходный 18% и военный сбор 1,5%.
Как их объединить? Сделать ЕСВ 19,5% что ли? Или с налога 19,5% хотят брать ЕСВ?
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