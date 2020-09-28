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Зменшення податкового навантаження:
які внески і збори з...

Зменшення податкового навантаження: які внески і збори з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:33

Зменшення податкового навантаження: які внески і збори з...

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується об'єднати єдиний соцвнесок, податок на доходи фізосіб і військовий збір у єдиний платіж.

Дивися повний текст Зменшення податкового навантаження: які внески і збори з українців можуть об'єднати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:35

Сейчас ЕСВ 22% для работодателя. Для работника подоходный 18% и военный сбор 1,5%.
Как их объединить? Сделать ЕСВ 19,5% что ли? Или с налога 19,5% хотят брать ЕСВ?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:02

Re: Зменшення податкового навантаження: які внески і збори з

Странноватый вопрос. Сейчас пара работодатель-работник (фактически - только работодатель. Не встречал ещё у нас работника, который бы сам налоги платил) во имя исполнения этих трёх налогов/сборов из фонда оплаты труда этого работника платит N% в налоговую. В статье свистят, что N=34, хотя по моим расчётам скорее 37, но это отдельный вопрос. Что мешает этот процент считать одним сбором, а не тремя?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 02:04

Сейчас от общего фонда заработной платы (с учетом ЕСВ) 34% - это все налоги вместе (ЕСВ, НДФЛ и ВС), которые платит работодатель, а 66% - сумма, которую работник получает на руки.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 05:36

  Sanyok77 написав:Сейчас ЕСВ 22% для работодателя. Для работника подоходный 18% и военный сбор 1,5%.
Как их объединить? Сделать ЕСВ 19,5% что ли? Или с налога 19,5% хотят брать ЕСВ?


Видимо хотят сложить 22+18+1.5% и отбирать 41.5%, а не 34% как сейчас :lol:
Амвросий
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