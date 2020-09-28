Зменшення податкового навантаження: які внески і збори з...

Додано: Сер 16 гру, 2020 09:44

Когда то платили по 200 грн и оба налога были в одной платежке. Но потом их разъединили, чтобы спустя 10 лет соединить обратно.

Вот такие у нас покращення и реформы, из пустого в порожнее.

Зе-Чмо

Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)