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Зменшення податкового навантаження: які внески і збори з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 02:05
Амвросий написав: Sanyok77 написав:
Сейчас ЕСВ 22% для работодателя. Для работника подоходный 18% и военный сбор 1,5%.
Как их объединить? Сделать ЕСВ 19,5% что ли? Или с налога 19,5% хотят брать ЕСВ?
Видимо хотят сложить 22+18+1.5% и отбирать 41.5%, а не 34% как сейчас
Как сложить? Если 19,5 это с работника
. В то же время 22% с работодателя
.
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Sanyok77
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