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Уряд ще на пів року продовжив
повноваження 2 членів...

Уряд ще на пів року продовжив повноваження 2 членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:41

Уряд ще на пів року продовжив повноваження 2 членів...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін продовжив ще на 6 місяців повноваження членів наглядової ради "Нафтогазу" Бруно Лескуа та Клер Споттісвуд.

Дивися повний текст Уряд ще на пів року продовжив повноваження 2 членів наглядової ради \"Нафтогазу\".
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