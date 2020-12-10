Кабмін продовжив ще на 6 місяців повноваження членів наглядової ради "Нафтогазу" Бруно Лескуа та Клер Споттісвуд.
Дивися повний текст Уряд ще на пів року продовжив повноваження 2 членів наглядової ради \"Нафтогазу\".
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:41
Уряд ще на пів року продовжив повноваження 2 членів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд ще на пів року продовжив повноваження 2 членів наглядової ради \"Нафтогазу\".
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