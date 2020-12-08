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Дані вакцини Moderna були
викрадені під час кібератаки

Дані вакцини Moderna були викрадені під час кібератаки
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:58

Дані вакцини Moderna були викрадені під час кібератаки

Пропонуємо до обговорення:
Компанія-розробник вакцин від COVID-19 Moderna Inc. повідомила, що під час кібератаки 9 грудня хакери отримали доступ до файлів про їхні вакцини.

Дивися повний текст Дані вакцини Moderna були викрадені під час кібератаки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:58

Почему пишут украли?
Ведь на самом деле данные остались на носителе? Правильнее получили доступ.
И вопрос по данным для вакцин, они все должны быть в свободном доступе! Их же людям будут прививать!
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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