Компанія-розробник вакцин від COVID-19 Moderna Inc. повідомила, що під час кібератаки 9 грудня хакери отримали доступ до файлів про їхні вакцини.
Дивися повний текст Дані вакцини Moderna були викрадені під час кібератаки.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:58
Дані вакцини Moderna були викрадені під час кібератаки
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Дивися повний текст Дані вакцини Moderna були викрадені під час кібератаки.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:58
Почему пишут украли?
Ведь на самом деле данные остались на носителе? Правильнее получили доступ.
И вопрос по данным для вакцин, они все должны быть в свободном доступе! Их же людям будут прививать!
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