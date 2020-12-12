Україна за останній рік піднялася на 14 позицій в Індексі людського розвитку та цього року посідає 74 місце.
Дивися повний текст Україна значно покращила позиції в Індексі людського розвитку.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 22:35
Україна значно покращила позиції в Індексі людського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна значно покращила позиції в Індексі людського розвитку.
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:35
Давайте с соседями сравнивать. Тогда будет понятна глубина попы в которой мы обитаем.
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