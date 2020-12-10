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Попит падає: Tesla призупинить
виробництво Model S і Model X

Попит падає: Tesla призупинить виробництво Model S і Model X
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:47

Попит падає: Tesla призупинить виробництво Model S і Model X

Пропонуємо до обговорення:
Каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі. Зупинка виробництва авто запланована між 24 грудня і 11 січня.

Дивися повний текст Попит падає: Tesla призупинить виробництво Model S і Model X.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:47

Ой, у них тоже нет денег?
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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