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Попит падає: Tesla призупинить виробництво Model S і Model X
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:47
Пропонуємо до обговорення:
Каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі. Зупинка виробництва авто запланована між 24 грудня і 11 січня.
Дивися повний текст Попит падає: Tesla призупинить виробництво Model S і Model X
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Додано: Сер 16 гру, 2020 10:11
Богачи поигрались дорогой игрушкой и переключились на другие. А среднему классу машина за сотку с салоном менее комфортным, чем у машин за 40-50, то вообще не нужна
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