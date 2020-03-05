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ЄС профінансує
розробку мереж 6G

ЄС профінансує розробку мереж 6G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 06:58

ЄС профінансує розробку мереж 6G

Пропонуємо до обговорення:
До 2030 року в Європі з'явиться нове покоління мобільних мереж 6G. Ці технології дозволять в десятки тисяч разів збільшити обсяг передачі інформації в порівнянні з діючою зараз мережею 4G, і в тисячу разів у порівнянні з мережею 5G, яка вже починає впроваджуватися в Європі.

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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 06:58

интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого? ведь чем выше скорость передачи информации тем ниже покрытие одной вышки
fadykstas
 
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