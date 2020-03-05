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ЄС профінансує розробку мереж 6G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 06:58
Пропонуємо до обговорення:
До 2030 року в Європі з'явиться нове покоління мобільних мереж 6G. Ці технології дозволять в десятки тисяч разів збільшити обсяг передачі інформації в порівнянні з діючою зараз мережею 4G, і в тисячу разів у порівнянні з мережею 5G, яка вже починає впроваджуватися в Європі.
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R2
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Додано: Сер 16 гру, 2020 06:58
интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого? ведь чем выше скорость передачи информации тем ниже покрытие одной вышки
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fadykstas
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:01
fadykstas написав:
интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого?
Никто сеть 6G это интеграция БС и спутников на низкой орбите + агрегация частот... в лесу, поле девайс передает/получает сигнал с спутника (типа Иридиум Глобалстар) в подвале, строении от БС и точек доступа. Гибридная сеть...
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Джон
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:39
Интересно какая сеть была в Half-Life 2?
Зе-Чмо
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p_a_l
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