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ЄС профінансує
розробку мереж 6G

ЄС профінансує розробку мереж 6G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 06:58

ЄС профінансує розробку мереж 6G

Пропонуємо до обговорення:
До 2030 року в Європі з'явиться нове покоління мобільних мереж 6G. Ці технології дозволять в десятки тисяч разів збільшити обсяг передачі інформації в порівнянні з діючою зараз мережею 4G, і в тисячу разів у порівнянні з мережею 5G, яка вже починає впроваджуватися в Європі.

Дивися повний текст ЄС профінансує розробку мереж 6G.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 06:58

интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого? ведь чем выше скорость передачи информации тем ниже покрытие одной вышки
fadykstas
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:01

Re: ЄС профінансує розробку мереж 6G

  fadykstas написав:интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого?
Никто сеть 6G это интеграция БС и спутников на низкой орбите + агрегация частот... в лесу, поле девайс передает/получает сигнал с спутника (типа Иридиум Глобалстар) в подвале, строении от БС и точек доступа. Гибридная сеть...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:39

Re: ЄС профінансує розробку мереж 6G

Интересно какая сеть была в Half-Life 2?
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:06

  Джон написав:
  fadykstas написав:интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого?
Никто сеть 6G это интеграция БС и спутников на низкой орбите + агрегация частот... в лесу, поле девайс передает/получает сигнал с спутника (типа Иридиум Глобалстар) в подвале, строении от БС и точек доступа. Гибридная сеть...


Хм... вы видели размер тарелки которая нужна для Starlink? Слабо себе представляю как будет летать дрон с такой байдой
fadykstas
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:10

Re: ЄС профінансує розробку мереж 6G

  p_a_l написав:какая сеть была в Half-Life 2?
Чебурнет..100500G)) на основе скреповых станций с биопроцессорами на лишней хромосоме.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:08

  fadykstas написав:
  Джон написав:
  fadykstas написав:интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого?
Никто сеть 6G это интеграция БС и спутников на низкой орбите + агрегация частот... в лесу, поле девайс передает/получает сигнал с спутника (типа Иридиум Глобалстар) в подвале, строении от БС и точек доступа. Гибридная сеть...


Хм... вы видели размер тарелки которая нужна для Starlink? Слабо себе представляю как будет летать дрон с такой байдой

Не представляйте. Умные люди все придумают и у Вас будет возможность ознакомиться с принципами работы :mrgreen: Можете проследить эволюцию реализации GPS приемников. Когда-то это была здоровая байда, сейчас помещается в крошечном фитнес браслете. Более сложные алгоритмы и элементная база позволят работать с более низким уровням сигнала, следовательно требуемая антенна станет меньше. Обратную совместимость ни кто не отменял - в лесу мало абонентов, след нет предпосылок там что-то срочно внедрять. Это как с 5G - в первую очередь покрываются густонаселенные районы, там где часто приходится ставить базовые станции не из-за дальности, а чтоб гарантировать приемлемое качество сервиса.
ssnet
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