ЄС профінансує розробку мереж 6G

Додано: Сер 16 гру, 2020 12:49

У нас даже 3G не везде ловит. А у кого есть 4G так операторы несмотря на рекламу что безлимитный интернет в пакете, не дают больше 1,5Гб в сутки. Так зачем нам ваше 5G и тем более 6G если им будет пользоваться только спецслужбы? Зато тарифы на интернет и мобильную связь вырастут для всех абонентов даже для пенсионеров у которых кнопочные телефоны и им ваш интернет не нужен