|
|
|
ЄС профінансує розробку мереж 6G
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 06:58
Пропонуємо до обговорення:
До 2030 року в Європі з'явиться нове покоління мобільних мереж 6G. Ці технології дозволять в десятки тисяч разів збільшити обсяг передачі інформації в порівнянні з діючою зараз мережею 4G, і в тисячу разів у порівнянні з мережею 5G, яка вже починає впроваджуватися в Європі.
Дивися повний текст ЄС профінансує розробку мереж 6G
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91695
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 06:58
интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого? ведь чем выше скорость передачи информации тем ниже покрытие одной вышки
-
fadykstas
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 16.03.09
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:01
fadykstas написав:
интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого?
Никто сеть 6G это интеграция БС и спутников на низкой орбите + агрегация частот... в лесу, поле девайс передает/получает сигнал с спутника (типа Иридиум Глобалстар) в подвале, строении от БС и точек доступа. Гибридная сеть...
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1582
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:39
Интересно какая сеть была в Half-Life 2?
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3292
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 654 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:06
Джон написав: fadykstas написав:
интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого?
Никто сеть 6G это интеграция БС и спутников на низкой орбите + агрегация частот... в лесу, поле девайс передает/получает сигнал с спутника (типа Иридиум Глобалстар) в подвале, строении от БС и точек доступа. Гибридная сеть...
Хм... вы видели размер тарелки которая нужна для Starlink? Слабо себе представляю как будет летать дрон с такой байдой
-
fadykstas
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 16.03.09
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:10
p_a_l написав:
какая сеть была в Half-Life 2?
Чебурнет..100500G)) на основе скреповых станций с биопроцессорами на лишней хромосоме.
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1582
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:08
fadykstas написав: Джон написав: fadykstas написав:
интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого?
Никто сеть 6G это интеграция БС и спутников на низкой орбите + агрегация частот... в лесу, поле девайс передает/получает сигнал с спутника (типа Иридиум Глобалстар) в подвале, строении от БС и точек доступа. Гибридная сеть...
Хм... вы видели размер тарелки которая нужна для Starlink? Слабо себе представляю как будет летать дрон с такой байдой
Не представляйте. Умные люди все придумают и у Вас будет возможность ознакомиться с принципами работы
Можете проследить эволюцию реализации GPS приемников. Когда-то это была здоровая байда, сейчас помещается в крошечном фитнес браслете. Более сложные алгоритмы и элементная база позволят работать с более низким уровням сигнала, следовательно требуемая антенна станет меньше. Обратную совместимость ни кто не отменял - в лесу мало абонентов, след нет предпосылок там что-то срочно внедрять. Это как с 5G - в первую очередь покрываются густонаселенные районы, там где часто приходится ставить базовые станции не из-за дальности, а чтоб гарантировать приемлемое качество сервиса.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 2020
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:49
У нас даже 3G не везде ловит. А у кого есть 4G так операторы несмотря на рекламу что безлимитный интернет в пакете, не дают больше 1,5Гб в сутки. Так зачем нам ваше 5G и тем более 6G если им будет пользоваться только спецслужбы? Зато тарифы на интернет и мобильную связь вырастут для всех абонентов даже для пенсионеров у которых кнопочные телефоны и им ваш интернет не нужен
-
asurovv960
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 09.12.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 16:32
fadykstas написав:
интересно кто в лесу будет ставить вышки 6G для этого? ведь чем выше скорость передачи информации тем ниже покрытие одной вышки
вопрос не в вышках. Вопрос в том, чтобы дроны с видеокамерами могли летать и покрывать видеонаблюдением даже глухой лес, передавая видео куда нужно.
Например кто-то абонплату на коммуналку не заплатил, спрятался в лесу, а его там дроны выследят, распознают лицо и передадут информацию по 6G интернету в коллекторское агентство.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2858
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 586 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 18:06
Воу, воу, помедленнее. Мой провайдер прислал инструкции как проапдейтить роутер под 5G и я уже целый год забываю/лень сделать это т.к. 4G полностью удовлетворяет мои потребности. И вот уже 6G, а .... проапдейтю сразу под 10G.
-
Dear_Sir
-
-
- Повідомлень: 1820
- З нами з: 20.05.08
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|