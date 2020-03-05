ЄС профінансує розробку мереж 6G

Додано: Чет 17 гру, 2020 12:22

asurovv960 написав: У нас даже 3G не везде ловит. А у кого есть 4G так операторы несмотря на рекламу что безлимитный интернет в пакете, не дают больше 1,5Гб в сутки. Так зачем нам ваше 5G и тем более 6G если им будет пользоваться только спецслужбы? Зато тарифы на интернет и мобильную связь вырастут для всех абонентов даже для пенсионеров у которых кнопочные телефоны и им ваш интернет не нужен У нас даже 3G не везде ловит. А у кого есть 4G так операторы несмотря на рекламу что безлимитный интернет в пакете, не дают больше 1,5Гб в сутки. Так зачем нам ваше 5G и тем более 6G если им будет пользоваться только спецслужбы? Зато тарифы на интернет и мобильную связь вырастут для всех абонентов даже для пенсионеров у которых кнопочные телефоны и им ваш интернет не нужен

Причем "у вас" к ЕС ? Там что про нас что-то писали ? Если Вам не надо, но не значит другим не надо. Это-то пользуется Обуховской туалетной бумагой и ему норм и главное дешево, но в отличии от Вас, они не кричат, что вся другая в магазинах не нужна. А кто-то вообще газетой по старинке любит и искренне не понимает зачем какое-то там биде.Даже если будет пользоваться спецслужбы, чем плохо они много чем пользуются что вы себе не позволяете ? В Штатах много чего от туда пошло. А цены вырастут, но не из-за новой технологии, а из-за инфляции. Для стационарного телефона ничего нового не предлагают, но его цена тоже чего-то растет. И да, сейчас пользовать мобильным, оплачивая не нужные интернеты, обходится дешевле чем пользоваться стационарным.