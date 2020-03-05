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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:33
Re: ЄС профінансує розробку мереж 6G
Т.е. вышки 6G нужно будет ставить через каждые 10 метров, а то сигнал затухает?
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:31
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:22
Причем "у вас" к ЕС ? Там что про нас что-то писали ? Если Вам не надо, но не значит другим не надо. Это-то пользуется Обуховской туалетной бумагой и ему норм и главное дешево, но в отличии от Вас, они не кричат, что вся другая в магазинах не нужна. А кто-то вообще газетой по старинке любит и искренне не понимает зачем какое-то там биде.
Даже если будет пользоваться спецслужбы, чем плохо они много чем пользуются что вы себе не позволяете ? В Штатах много чего от туда пошло. А цены вырастут, но не из-за новой технологии, а из-за инфляции. Для стационарного телефона ничего нового не предлагают, но его цена тоже чего-то растет. И да, сейчас пользовать мобильным, оплачивая не нужные интернеты, обходится дешевле чем пользоваться стационарным.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:11
Re: ЄС профінансує розробку мереж 6G
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