Сьогодні, 15 грудня ‒ останній день для подання заяви на отримання виплати допомоги на дітей до 10 років.
Дивися повний текст Сьогодні останній день подачі заяви на отримання допомоги на дітей.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 07:23
Сьогодні останній день подачі заяви на отримання...
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Дивися повний текст Сьогодні останній день подачі заяви на отримання допомоги на дітей.
Додано: Сер 16 гру, 2020 07:23
А как же другие дети, им что помощь не нужна или они кушать не хотят?
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