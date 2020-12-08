Як ми і попереджали в ранковому прогнозі, вторник пройшов на валютному ринку дуже динамічно і з виходами Нацбанку з викупу надлишку пропозиції долара.
Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк не дав гривні істотно потіснити долар.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:12
Міжбанк: Нацбанк не дав гривні істотно потіснити долар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк не дав гривні істотно потіснити долар.
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:13
Нічого дивного, НБУ шевченкера завжди виходив для порятунку долара, а не для поповнення резервів. Зараз, тим більше, взагалі немає потреби в закупівлі валюти. Населення почне "зливатися", нерезиденти також знову зацікавилися облігаціями. Якщо
уряд проголосить "локдаун", то імпорт взагалі перестане тиснути на ринок.
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