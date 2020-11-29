Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю.
Дивися повний текст Скасування касових апаратів для ФОПів: Гетманцев пояснив, що змінили в законі.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:33
Скасування касових апаратів для ФОПів: Гетманцев...
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Дивися повний текст Скасування касових апаратів для ФОПів: Гетманцев пояснив, що змінили в законі.
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:33
Он прекрасно знает кто из монстров минимизирует налоги. Но хочет задавить именно мелких.
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