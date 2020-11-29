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Скасування касових апаратів
для ФОПів: Гетманцев...

Скасування касових апаратів для ФОПів: Гетманцев...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:33

Скасування касових апаратів для ФОПів: Гетманцев...

Пропонуємо до обговорення:
Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю.

Дивися повний текст Скасування касових апаратів для ФОПів: Гетманцев пояснив, що змінили в законі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:33

Он прекрасно знает кто из монстров минимизирует налоги. Но хочет задавить именно мелких.
p_a_l
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