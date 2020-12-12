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На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Київрада взяла до розгляду проект бюджету столиці на 2021 рік та проект Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки. Таке рішення підтримали 93 депутати.
Дивися повний текст На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень наступного року
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:40
Стільки грошей і людей в столиці, а метрову яму посеред Дарницького мосту в сторону лівого берегавже рік не можуть залатати.
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Rainbow
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:01
Потому что этот мост принадлежит Укрзализныци. КМДА не имеет права там что-либо делать и чинить. В лучшем случае его передадут на баланс города в 2021 году
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ALexxxS
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