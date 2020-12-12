RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На розвиток метро у Києві
витратять мільярд гривень...

На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:40

На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Київрада взяла до розгляду проект бюджету столиці на 2021 рік та проект Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки. Таке рішення підтримали 93 депутати.

Дивися повний текст На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень наступного року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91690
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:40

Стільки грошей і людей в столиці, а метрову яму посеред Дарницького мосту в сторону лівого берегавже рік не можуть залатати.
Rainbow
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:01

Потому что этот мост принадлежит Укрзализныци. КМДА не имеет права там что-либо делать и чинить. В лучшем случае его передадут на баланс города в 2021 году
ALexxxS
 
Повідомлень: 747
З нами з: 23.04.10
Подякував: 124 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 08:58

Re: На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень...

Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО.

На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4243
З нами з: 19.09.10
Подякував: 716 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:35

  BIGor написав:
Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО.

На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость.

Это при условии, что вся прибыль замыкается на холдинге или ЮЛ с производством зарегистрированом в Киеве, каждое ЮЛ платит налоги по месту регистрации. Кроме того, приезжие работающие в Киеве платят НДФЛ по месту регистрации, но пользуются инфраструктурой в Киеве.
Ragnar
 
Повідомлень: 478
З нами з: 15.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:14

  Ragnar написав:
  BIGor написав:
Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО.

На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость.

Это при условии, что вся прибыль замыкается на холдинге или ЮЛ с производством зарегистрированом в Киеве, каждое ЮЛ платит налоги по месту регистрации. Кроме того, приезжие работающие в Киеве платят НДФЛ по месту регистрации, но пользуются инфраструктурой в Киеве.


Сразу видно двух спецов по налогам :mrgreen: .

Речь сейчас идет о налогах на зарплату работников. Причем тут киевский офис например Кернела или METRO, если люди работают в регионах, зарегистрированы в регионах, зарплату получают в регионах и НДФЛ платят там же? Бывают конечно исключения, что зарегистрированы люди в одном офисе, а по факту работают в другом региональном офисе. Но это единичные случаи. Кстати МХП зарегистрирован в г.Мироновка, Киевской области, а центральный офис - на Заболотного. Вероятно особые правила распределения НДФЛ для Киева связаны с размером зарплат, которые здесь люди получают. Одинаковые позиции работников по сравнению с другими регионами могут зарабатывать в разы большие ЗП. Кстати не понял, что это за приезжие сотрудники, которые платят НДФЛ в регионах, а работают в Киеве? Вероятно речь о ЧП-единщиках? Так они платят копейки и на бюджет Киева влиять не могут. Средний киевский сотрудник банка со ставкой 15-20тыс.грн платит НДФЛ - 3-4тыс. А единщик второй группы с официальным оборотом до 5млн.грн в год - около 1000грн. Поэтому расположение юр.адреса не влияет на место уплаты НДФЛ
ALexxxS
 
Повідомлень: 747
З нами з: 23.04.10
Подякував: 124 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи достатньо ФОПам допомоги у розмірі 8 тис. гривень...
R2 » Пон 14 гру, 2020 18:51
8 562
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 22:03
freeze
У Києві закрилася відома мережа пабів
R2 » П'ят 11 гру, 2020 19:10
8 673
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 21:08
Tat_888
У Києві ввели оперативний стан на всіх маршрутах...
R2 » П'ят 11 гру, 2020 15:56
1 85
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 15:56
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9753)
17.12.2020 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.