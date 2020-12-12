|
|
|
На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Київрада взяла до розгляду проект бюджету столиці на 2021 рік та проект Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки. Таке рішення підтримали 93 депутати.
Дивися повний текст На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень наступного року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91690
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:40
Стільки грошей і людей в столиці, а метрову яму посеред Дарницького мосту в сторону лівого берегавже рік не можуть залатати.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3003
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 594 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:01
Потому что этот мост принадлежит Укрзализныци. КМДА не имеет права там что-либо делать и чинить. В лучшем случае его передадут на баланс города в 2021 году
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 747
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 08:58
Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО.
На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 716 раз.
- Подякували: 915 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:35
BIGor написав:
Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО.
На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость.
Это при условии, что вся прибыль замыкается на холдинге или ЮЛ с производством зарегистрированом в Киеве, каждое ЮЛ платит налоги по месту регистрации. Кроме того, приезжие работающие в Киеве платят НДФЛ по месту регистрации, но пользуются инфраструктурой в Киеве.
-
Ragnar
-
-
- Повідомлень: 478
- З нами з: 15.08.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:14
Ragnar написав: BIGor написав:
Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО.
На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость.
Это при условии, что вся прибыль замыкается на холдинге или ЮЛ с производством зарегистрированом в Киеве, каждое ЮЛ платит налоги по месту регистрации. Кроме того, приезжие работающие в Киеве платят НДФЛ по месту регистрации, но пользуются инфраструктурой в Киеве.
Сразу видно двух спецов по налогам
.
Речь сейчас идет о налогах на зарплату работников. Причем тут киевский офис например Кернела или METRO, если люди работают в регионах, зарегистрированы в регионах, зарплату получают в регионах и НДФЛ платят там же? Бывают конечно исключения, что зарегистрированы люди в одном офисе, а по факту работают в другом региональном офисе. Но это единичные случаи. Кстати МХП зарегистрирован в г.Мироновка, Киевской области, а центральный офис - на Заболотного. Вероятно особые правила распределения НДФЛ для Киева связаны с размером зарплат, которые здесь люди получают. Одинаковые позиции работников по сравнению с другими регионами могут зарабатывать в разы большие ЗП. Кстати не понял, что это за приезжие сотрудники, которые платят НДФЛ в регионах, а работают в Киеве? Вероятно речь о ЧП-единщиках? Так они платят копейки и на бюджет Киева влиять не могут. Средний киевский сотрудник банка со ставкой 15-20тыс.грн платит НДФЛ - 3-4тыс. А единщик второй группы с официальным оборотом до 5млн.грн в год - около 1000грн. Поэтому расположение юр.адреса не влияет на место уплаты НДФЛ
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 747
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|562
|
|
|8
|673
|
|
|1
|85
|
|