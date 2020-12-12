На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень...

Додано: Чет 17 гру, 2020 11:14

Ragnar написав: BIGor написав: Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО.

На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость. На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость.

Это при условии, что вся прибыль замыкается на холдинге или ЮЛ с производством зарегистрированом в Киеве, каждое ЮЛ платит налоги по месту регистрации. Кроме того, приезжие работающие в Киеве платят НДФЛ по месту регистрации, но пользуются инфраструктурой в Киеве. Это при условии, что вся прибыль замыкается на холдинге или ЮЛ с производством зарегистрированом в Киеве, каждое ЮЛ платит налоги по месту регистрации. Кроме того, приезжие работающие в Киеве платят НДФЛ по месту регистрации, но пользуются инфраструктурой в Киеве.

Сразу видно двух спецов по налогамРечь сейчас идет о налогах на зарплату работников. Причем тут киевский офис например Кернела или METRO, если люди работают в регионах, зарегистрированы в регионах, зарплату получают в регионах и НДФЛ платят там же? Бывают конечно исключения, что зарегистрированы люди в одном офисе, а по факту работают в другом региональном офисе. Но это единичные случаи. Кстати МХП зарегистрирован в г.Мироновка, Киевской области, а центральный офис - на Заболотного. Вероятно особые правила распределения НДФЛ для Киева связаны с размером зарплат, которые здесь люди получают. Одинаковые позиции работников по сравнению с другими регионами могут зарабатывать в разы большие ЗП. Кстати не понял, что это за приезжие сотрудники, которые платят НДФЛ в регионах, а работают в Киеве? Вероятно речь о ЧП-единщиках? Так они платят копейки и на бюджет Киева влиять не могут. Средний киевский сотрудник банка со ставкой 15-20тыс.грн платит НДФЛ - 3-4тыс. А единщик второй группы с официальным оборотом до 5млн.грн в год - около 1000грн. Поэтому расположение юр.адреса не влияет на место уплаты НДФЛ