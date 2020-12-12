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На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Київрада взяла до розгляду проект бюджету столиці на 2021 рік та проект Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки. Таке рішення підтримали 93 депутати.
Дивися повний текст На розвиток метро у Києві витратять мільярд гривень наступного року
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R2
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:40
Стільки грошей і людей в столиці, а метрову яму посеред Дарницького мосту в сторону лівого берегавже рік не можуть залатати.
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Rainbow
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:01
Потому что этот мост принадлежит Укрзализныци. КМДА не имеет права там что-либо делать и чинить. В лучшем случае его передадут на баланс города в 2021 году
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ALexxxS
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Додано: Чет 17 гру, 2020 08:58
Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО.
На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость.
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BIGor
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:35
BIGor написав:
Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО.
На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость.
Это при условии, что вся прибыль замыкается на холдинге или ЮЛ с производством зарегистрированом в Киеве, каждое ЮЛ платит налоги по месту регистрации. Кроме того, приезжие работающие в Киеве платят НДФЛ по месту регистрации, но пользуются инфраструктурой в Киеве.
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Ragnar
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:14
Ragnar написав: BIGor написав:
Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО.
На самом деле многие конторы делают офис в Киеве, там же платят налоги, хотя основное производство находится в условном Бердичеве. Поэтому он лукавит, говоря про несправедливость.
Это при условии, что вся прибыль замыкается на холдинге или ЮЛ с производством зарегистрированом в Киеве, каждое ЮЛ платит налоги по месту регистрации. Кроме того, приезжие работающие в Киеве платят НДФЛ по месту регистрации, но пользуются инфраструктурой в Киеве.
Сразу видно двух спецов по налогам
.
Речь сейчас идет о налогах на зарплату работников. Причем тут киевский офис например Кернела или METRO, если люди работают в регионах, зарегистрированы в регионах, зарплату получают в регионах и НДФЛ платят там же? Бывают конечно исключения, что зарегистрированы люди в одном офисе, а по факту работают в другом региональном офисе. Но это единичные случаи. Кстати МХП зарегистрирован в г.Мироновка, Киевской области, а центральный офис - на Заболотного. Вероятно особые правила распределения НДФЛ для Киева связаны с размером зарплат, которые здесь люди получают. Одинаковые позиции работников по сравнению с другими регионами могут зарабатывать в разы большие ЗП. Кстати не понял, что это за приезжие сотрудники, которые платят НДФЛ в регионах, а работают в Киеве? Вероятно речь о ЧП-единщиках? Так они платят копейки и на бюджет Киева влиять не могут. Средний киевский сотрудник банка со ставкой 15-20тыс.грн платит НДФЛ - 3-4тыс. А единщик второй группы с официальным оборотом до 5млн.грн в год - около 1000грн. Поэтому расположение юр.адреса не влияет на место уплаты НДФЛ
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ALexxxS
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:24
ALexxxS написав: Ragnar написав:
Это при условии, что вся прибыль замыкается на холдинге или ЮЛ с производством зарегистрированом в Киеве, каждое ЮЛ платит налоги по месту регистрации. Кроме того, приезжие работающие в Киеве платят НДФЛ по месту регистрации, но пользуются инфраструктурой в Киеве.
Сразу видно двух спецов по налогам
.
Речь сейчас идет о налогах на зарплату работников. Причем тут киевский офис например Кернела или METRO, если люди работают в регионах, зарегистрированы в регионах, зарплату получают в регионах и НДФЛ платят там же? Бывают конечно исключения, что зарегистрированы люди в одном офисе, а по факту работают в другом региональном офисе. Но это единичные случаи. Кстати МХП зарегистрирован в г.Мироновка, Киевской области, а центральный офис - на Заболотного. Вероятно особые правила распределения НДФЛ для Киева связаны с размером зарплат, которые здесь люди получают. Одинаковые позиции работников по сравнению с другими регионами могут зарабатывать в разы большие ЗП. Кстати не понял, что это за приезжие сотрудники, которые платят НДФЛ в регионах, а работают в Киеве? Вероятно речь о ЧП-единщиках? Так они платят копейки и на бюджет Киева влиять не могут. Средний киевский сотрудник банка со ставкой 15-20тыс.грн платит НДФЛ - 3-4тыс. А единщик второй группы с официальным оборотом до 5млн.грн в год - около 1000грн. Поэтому расположение юр.адреса не влияет на место уплаты НДФЛ
Так я и написал о том, что НДФЛ платится по месту регистрации, а не по месту работы.
По поводу приезжих - имелись ввиду наемные работники, а не ФЛП, подавляющее кол-во приезжих не являются ФЛП.
По поводу ЮЛ - это был ответ BIGor. Вы и сами подтвердили, что наличие офиса в Киеве не означает уплату налогов в Киеве.
На счет распределения НДФЛ для Киева, то было бы справедливо оставлять 60% - 20% в качестве финансированию инфрастуктуры, которую также используют наемные работники из регионов.
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Ragnar
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:46
Ragnar
1) В 99% случаев место работы сотрудника совпадает с местом его регистрации как сотрудника (и пофигу где сотрудник прописан). В какую налоговую бухгалтер фирмы подает отчет (раньше был 1-ДФ), там и платится налог. Соответственно и платится НДФЛ в 99% случаев по месту работы сотрудника.
2) Все!!! приезжие, которые прописаны в регионах а работают официально в Киеве, платят НДФЛ в киевскую казну.
3) Киев действительно заслуживает дополнительного финансирования. Но я считаю, что это дополнительное финансирование не должно идти на социальные нужды и покрытие убытков коммунальных предприятий. киевляне ни чем не лучше жителей других городов. Считаю, что в Киев нужно больше направлять денег на инфраструктурные проекты, потому что инфраструктурой пользуются не только 3,4 млн. прописаных здесь, а и 1,5-2млн приезжих людей из других регионов. В том числе городов и районов спутников. Каждое утро со стороны Борисполя, Броваров, БЦ, Житомира, Ковеля, Обухова и т.д. в Киев едет под 200-300 тыс. человек. И вообще Киев это лицо страны, ну не должны в столице сыпаться мосты, на исторических улицах разрушаться старинные здания и падать фонари прямо на оживленую дорогу.
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ALexxxS
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