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Перевантажені фури: За
минулий тиждень нарахували...

Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:24

Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували...

Пропонуємо до обговорення:
Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією за підсумками 7-13 грудня перевірили понад 9 тисяч транспортних засобів та нарахували понад 2 мільйони гривень плати за перевантаження.

Дивися повний текст Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2 мільйони.
R2
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БЛИН, а сколько ещё намутили менты, лимона 3 как лёду
велвел
 
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