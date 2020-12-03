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Курс долара, закладений
в бюджеті на 2021 рік

Курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:17

Курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік

Пропонуємо до обговорення:
Документ у другому читанні і в цілому затвердила Верховна Рада у вівторок, 15 грудня.

Дивися повний текст Курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:17

смешно.
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