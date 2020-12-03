Документ у другому читанні і в цілому затвердила Верховна Рада у вівторок, 15 грудня.
Дивися повний текст Курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:17
Курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік
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Дивися повний текст Курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік.
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