В Україні викрили менеджмент мережі піцерій, що працює під міжнародним брендом, в ухиленні від сплати податків на суму 75 млн грн.
Дивися повний текст В Україні Міжнародна мережа піцерій \"заборгувала\" 75 мільйонів гривень податків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:37
В Україні Міжнародна мережа піцерій "заборгувала" 75...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні Міжнародна мережа піцерій \"заборгувала\" 75 мільйонів гривень податків.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|