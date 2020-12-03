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В Україні Міжнародна мережа
піцерій "заборгувала" 75...

В Україні Міжнародна мережа піцерій "заборгувала" 75...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:37

В Україні Міжнародна мережа піцерій "заборгувала" 75...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні викрили менеджмент мережі піцерій, що працює під міжнародним брендом, в ухиленні від сплати податків на суму 75 млн грн.

Дивися повний текст В Україні Міжнародна мережа піцерій \"заборгувала\" 75 мільйонів гривень податків.
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У когось ще будуть питання для чого обовязково потрібні РРО?
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Це на Доміно так наїхали?
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