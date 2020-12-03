В Україні викрили менеджмент мережі піцерій, що працює під міжнародним брендом, в ухиленні від сплати податків на суму 75 млн грн.
Дивися повний текст В Україні Міжнародна мережа піцерій \"заборгувала\" 75 мільйонів гривень податків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:37
В Україні Міжнародна мережа піцерій "заборгувала" 75...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні Міжнародна мережа піцерій \"заборгувала\" 75 мільйонів гривень податків.
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:50
Если кто-то кое-где у нас порой (с) :) Если реальные недоимки, тогда бы назвали, а если "инвестиционные няни" хотят попирится то и выходят вот такие "новости"
|