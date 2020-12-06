RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев про Бюджет: ми
бідна країна і не можемо...

Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:02

Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...

Пропонуємо до обговорення:
Прийнятий у вівторок, 15 грудня, у другому читанні та в цілому проект Державного бюджету на 2021 рік є реальним, хоча і викликає питання.

Дивися повний текст Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо забезпечити європейські пенсії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91692
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:02

Депутатам пенсію в 2000 грн. ур**.
Українець
 
Повідомлень: 71
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:09

Re: Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...

Зато смотрящим можете.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3293
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:10

Странно, а в 2019 были другие утверждения и, что особенно странно, были деньги))
mvi
 
Повідомлень: 189
З нами з: 07.11.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:12

Тут все просто. Как воровать милиардами мы богатая, как пенсии так бедная.
Igorten
 
Повідомлень: 4192
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:19

Re: Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...

А кто то собирается вакцинироваться американской вакциной?
Мне чето стремно.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3293
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:20

Часы за 10 000 долларов ..... да ребята меньше надо воровать.
anton_gms
 
Повідомлень: 858
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:23

а Лещенко платить 350 тыс грн в месяц Гетьманцев может?
censerus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 02.03.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Giroi і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скасування касових апаратів для ФОПів: Гетманцев...
R2 » Сер 16 гру, 2020 09:33
2 106
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 12:14
anton_gms
Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для... 1, 2, 3
R2 » Вів 08 гру, 2020 09:41
23 2784
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 14:02
andrijk777
П’ять помилок, які руйнують сімейний бюджет (інфографіка)
R2 » Нед 06 гру, 2020 15:14
3 739
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 гру, 2020 18:21
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18031)
16.12.2020 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.