Прийнятий у вівторок, 15 грудня, у другому читанні та в цілому проект Державного бюджету на 2021 рік є реальним, хоча і викликає питання.
Дивися повний текст Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо забезпечити європейські пенсії.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 13:02
Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо забезпечити європейські пенсії.
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:09
Re: Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...
Зато смотрящим можете.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:10
Странно, а в 2019 были другие утверждения и, что особенно странно, были деньги))
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:12
Тут все просто. Как воровать милиардами мы богатая, как пенсии так бедная.
Додано: Сер 16 гру, 2020 15:06
Как всегда нагло и цинично.На обслуживание бездельников бюджет вр увеличили на 500миллионов,а на пенсии нет.
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