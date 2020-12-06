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Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:14
Хоть бы раз рассказали, почему МОЖЕМ ...)
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sashamaestro1977
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:32
папиредники виноваты:)))
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rytton
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