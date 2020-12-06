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Гетманцев про Бюджет: ми
бідна країна і не можемо...

Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:14

Хоть бы раз рассказали, почему МОЖЕМ ...)
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:32

папиредники виноваты:)))
rytton
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:42

Перефразирую один старый анекдот:
Агент "Пианист", во главе своры клоунов на самокатах.
ВР продала Землю, заводы, шахты, Укрспирт, порты, дороги,....отобрали и продали всех собак.

Радятся на большом совете:
Зе: - Как мы можем ещё улучшить жизнь в Украине?
Зал: - Владимир Александрович, нам бы ещё этак душ штук по триста.

- Какие пенсии? :shock: Вы знаете, почём сегодня проститутки? А цены в кабаках, для лицедеев? Или сколько стоит новый Самолёт? Или Брабус?
- Потерпите ещё десяток лет - всем не хватает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:00

Порох не искал такие отмазки, а повышал и пенсии, и расходы на армию
olexiy_ogryzko
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