Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:42
Перефразирую один старый анекдот:
Агент "Пианист", во главе своры клоунов на самокатах.
ВР продала Землю, заводы, шахты, Укрспирт, порты, дороги,....отобрали и продали всех собак.
Радятся на большом совете:
Зе: - Как мы можем ещё улучшить жизнь в Украине?
Зал: - Владимир Александрович, нам бы ещё этак душ штук по триста.
- Какие пенсии? Вы знаете, почём сегодня проститутки? А цены в кабаках, для лицедеев? Или сколько стоит новый Самолёт? Или Брабус?
- Потерпите ещё десяток лет - всем не хватает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|