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Гетманцев про Бюджет: ми
бідна країна і не можемо...

Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:14

Хоть бы раз рассказали, почему МОЖЕМ ...)
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:32

папиредники виноваты:)))
rytton
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:00

Порох не искал такие отмазки, а повышал и пенсии, и расходы на армию
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:31

  olexiy_ogryzko написав:Порох не искал такие отмазки, а повышал и пенсии, и расходы на армию

Ну да -- повысил налоги (рост минималки) -- как результат -- больше перебросил на ПФ.
ЗЕ сейчас делает то же самое, но по странной причине народ повторному повышению налогов не рад...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:07

Re: Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...

Каким боком бюджет к пенсиям?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:26

Пенсии - это не бюджет, а вклады людей в государство в виде отчислений с зарплаты. Если правительство говорит о том, что не может нормально выплачивать пенсии, при этом назначая себе миллионные зарплаты - это тоже самое, как если бы банк отказался выплачивать проценты по депозитному вкладу и начал за счет вкладов назначать своим клеркам миллионные зарплаты, выплаты в виде помощи и раздавать невозвратные кредиты. Обосновывая это тем, что миллионные зарплаты клеркам и невозвратные кредиты нужны чтобы клерки не разворовали депозиты вкладчиков.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:59

Цены европейские и выше мы можем, а зарплаты и пенсии - увы... Геноцид по-украински.
sobolev7522
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:02

Гетьманцев абсолютно прав. И не важно кто у руля. Любой на его должности говорил бы то же самое. Потому что это объективная реальность.

Считайте сами. Бюджет Пенсионного фонда в Украине (все деньги на пенсии) - это 300 млрд гривен. При этом у нас 12 млн. пенсионеров и людей на соц обеспечении.
Просто разделите одну цифру на другую и получите размер пенсий на ГОД (поделите еще на 12 и получите среднюю в месяц).

Может хоть так люди перестанут выбирать популистов, и поймут, что чудес не бывает. Хотим выше зарплаты, пенсии, хорошие дороги, образование и медицину - значит надо больше собирать налогов, безусловно без схем и при равных условиях игры ДЛЯ ВСЕХ.
fishman
 
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  #<12
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