Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...

Додано: Чет 17 гру, 2020 13:02

Гетьманцев абсолютно прав. И не важно кто у руля. Любой на его должности говорил бы то же самое. Потому что это объективная реальность.



Считайте сами. Бюджет Пенсионного фонда в Украине (все деньги на пенсии) - это 300 млрд гривен. При этом у нас 12 млн. пенсионеров и людей на соц обеспечении.

Просто разделите одну цифру на другую и получите размер пенсий на ГОД (поделите еще на 12 и получите среднюю в месяц).



Может хоть так люди перестанут выбирать популистов, и поймут, что чудес не бывает. Хотим выше зарплаты, пенсии, хорошие дороги, образование и медицину - значит надо больше собирать налогов, безусловно без схем и при равных условиях игры ДЛЯ ВСЕХ.