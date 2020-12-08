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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:31
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:07
Re: Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо...
Каким боком бюджет к пенсиям?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:26
Пенсии - это не бюджет, а вклады людей в государство в виде отчислений с зарплаты. Если правительство говорит о том, что не может нормально выплачивать пенсии, при этом назначая себе миллионные зарплаты - это тоже самое, как если бы банк отказался выплачивать проценты по депозитному вкладу и начал за счет вкладов назначать своим клеркам миллионные зарплаты, выплаты в виде помощи и раздавать невозвратные кредиты. Обосновывая это тем, что миллионные зарплаты клеркам и невозвратные кредиты нужны чтобы клерки не разворовали депозиты вкладчиков.
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:59
Цены европейские и выше мы можем, а зарплаты и пенсии - увы... Геноцид по-украински.
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:02
Гетьманцев абсолютно прав. И не важно кто у руля. Любой на его должности говорил бы то же самое. Потому что это объективная реальность.
Считайте сами. Бюджет Пенсионного фонда в Украине (все деньги на пенсии) - это 300 млрд гривен. При этом у нас 12 млн. пенсионеров и людей на соц обеспечении.
Просто разделите одну цифру на другую и получите размер пенсий на ГОД (поделите еще на 12 и получите среднюю в месяц).
Может хоть так люди перестанут выбирать популистов, и поймут, что чудес не бывает. Хотим выше зарплаты, пенсии, хорошие дороги, образование и медицину - значит надо больше собирать налогов, безусловно без схем и при равных условиях игры ДЛЯ ВСЕХ.
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