Карантин вплинув на економіку країни в цілому і на кожну її галузь зокрема.
Дивися повний текст Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному ринку (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:09
Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному ринку (інфографіка).
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:09
Как всегда сравниваются ценники-хотелки из объявлений продаванов, которые годами продают свои бетонометры.
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:24
Избавился от 2 совкошлаков выше своей хотелки,похоже на правду в статье.Ещё рост на загород заметил.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:48
Раз получили выше своей хотелки, значит в объявлениях поставили даже выше того, что получили. Так все делают - ставят максимально заоблачно, чтобы был зазор для "типа скидки".
Если так все в шоколаде, для чего в последние месяцы столько шума о подорожании? То, что пользуется спросом, в рекламе не нуждается.
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:02
Re: Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному...
трохи да,но сторговались то всего на 1000 американских символически.Летом на просмотрах три месяца одна и два вторая были. 5-7 просмотров и сделка.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Зараз переглядають цей форум: Giroi і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|