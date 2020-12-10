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Як змінилися ціни 2-кімнатних
квартир на вторинному...

Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:09

Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному...

Пропонуємо до обговорення:
Карантин вплинув на економіку країни в цілому і на кожну її галузь зокрема.

Дивися повний текст Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному ринку (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:09

Как всегда сравниваются ценники-хотелки из объявлений продаванов, которые годами продают свои бетонометры.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:24

  Ragnar написав:Как всегда сравниваются ценники-хотелки из объявлений продаванов, которые годами продают свои бетонометры.

Избавился от 2 совкошлаков выше своей хотелки,похоже на правду в статье.Ещё рост на загород заметил.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:48

  Мизантрóп написав:
  Ragnar написав:Как всегда сравниваются ценники-хотелки из объявлений продаванов, которые годами продают свои бетонометры.

Избавился от 2 совкошлаков выше своей хотелки,похоже на правду в статье.Ещё рост на загород заметил.

Раз получили выше своей хотелки, значит в объявлениях поставили даже выше того, что получили. Так все делают - ставят максимально заоблачно, чтобы был зазор для "типа скидки".
Если так все в шоколаде, для чего в последние месяцы столько шума о подорожании? То, что пользуется спросом, в рекламе не нуждается.
Ragnar
 
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Где это в Киеве на двушки средняя цена 130000 уе?? :shock:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:02

Re: Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному...

  Ragnar написав:Раз получили выше своей хотелки, значит в объявлениях поставили даже выше того, что получили.
трохи да,но сторговались то всего на 1000 американских символически.Летом на просмотрах три месяца одна и два вторая были. 5-7 просмотров и сделка.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:49

На олх до 130 - 730 квартир в продаже. Более 130 - 91шт!! Дом риа окончательно решил отдать поиск своим конкурентам))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:22

За $130тыс за чертой Киева можно купить двухетажный коттедж на 5 сотках земли с ландшафтным дизайном. Откуда вы взяли такие астрономические цены на квартиры в Киеве? Сейчас недвижимость в Киеве самая дешевая за всю историю Украины сравнительно остальных городов.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:48

Давайте я свой хрущ за пол миллиона баксов выставлю на продажу и разрушу всю статистику : )
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