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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 09:17
Re: Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному...
Цікава стаття.
Щоправда, схожа на рекламу ІФ. Гарне місто. І до Карпат близько. І красиве. До виборів 2019р мені навіть здавалось -- що ідеальне...
А ще дивує формулювання "ціни 2-кімнатних".
Що воно означає?
Двокімнатна -- то ж може бути і 40м2, і 120м2...
Може краще було би писати про якийсь діапазон житової площі? Незалежно від його планування.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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