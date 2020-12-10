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Як змінилися ціни 2-кімнатних
квартир на вторинному...

Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:02

двушка в киеве стоит 70-80. не ну можно найти и за 300 )))
sergeykren4
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:17

Re: Як змінилися ціни 2-кімнатних квартир на вторинному...

Цікава стаття.

Щоправда, схожа на рекламу ІФ. :) Гарне місто. І до Карпат близько. І красиве. До виборів 2019р мені навіть здавалось -- що ідеальне...

А ще дивує формулювання "ціни 2-кімнатних".
Що воно означає?
Двокімнатна -- то ж може бути і 40м2, і 120м2...
Може краще було би писати про якийсь діапазон житової площі? Незалежно від його планування.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
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  #<12
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