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Рада збільшила граничний вік для роботи на держслужбі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 15:45
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про внесення змін до Закону України "Про державну службу" №4096 щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:45
Все для себя любимых, а за уменьшение количества дармоедов до 300от не хотят проголосовать?
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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