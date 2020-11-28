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Рада збільшила граничний вік
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Рада збільшила граничний вік для роботи на держслужбі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:45

Рада збільшила граничний вік для роботи на держслужбі

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про внесення змін до Закону України "Про державну службу" №4096 щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.

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