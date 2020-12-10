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Шмигаль анонсував появу нового міністерства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 гру, 2020 19:41
Пропонуємо до обговорення:
На початку наступного року в уряді знову з'явиться Міністерство аграрної політики.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 19:41
Нужно больше министерств!
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