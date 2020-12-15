Північний апеляційний госпсуд 7 грудня відмовився задовольнити скаргу державної "Укрзалізниці" (УЗ) і залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 28.08.2020 р.
Дивися повний текст Банк Ахметова відсудив у Укрзалізниці $22 млн боргу.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:05
Банк Ахметова відсудив у Укрзалізниці $22 млн боргу
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Дивися повний текст Банк Ахметова відсудив у Укрзалізниці $22 млн боргу.
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:05
Странные у нас суды, наверное Волк судил. Если "Укрзализниця" не платила кредит - то забирайте залоговое имущество. Все.
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