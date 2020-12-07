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Ціна біткойна пробила
історичний максимум

Ціна біткойна пробила історичний максимум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:07

Ціна біткойна пробила історичний максимум

Пропонуємо до обговорення:
За останню добу ціна першої криптовалюти зросла на 5%, тижневий приріст склав понад 10%.

Дивися повний текст Ціна біткойна пробила історичний максимум.
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