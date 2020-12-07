За останню добу ціна першої криптовалюти зросла на 5%, тижневий приріст склав понад 10%.
Дивися повний текст Ціна біткойна пробила історичний максимум.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:07
Ціна біткойна пробила історичний максимум
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Дивися повний текст Ціна біткойна пробила історичний максимум.
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