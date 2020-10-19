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Штучний інтелект навчили
швидко перекладати та...

Штучний інтелект навчили швидко перекладати та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 03:58

Штучний інтелект навчили швидко перекладати та...

Пропонуємо до обговорення:
Стартап Papercup пропонує знизити витрати виробників відеоконтенту на перекладачів і акторів дубляжу та пропонує технологію на базі штучного інтелекту для швидкого перекладу відеороликів.

Дивися повний текст Штучний інтелект навчили швидко перекладати та озвучувати відео голосом оригіналу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 03:58

На самом деле там переводит не ИИ, а команда индусов по 5 баксов в час
oknerbob
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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