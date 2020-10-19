|
|
Штучний інтелект навчили швидко перекладати та...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 03:58
Пропонуємо до обговорення:
Стартап Papercup пропонує знизити витрати виробників відеоконтенту на перекладачів і акторів дубляжу та пропонує технологію на базі штучного інтелекту для швидкого перекладу відеороликів.
Дивися повний текст Штучний інтелект навчили швидко перекладати та озвучувати відео голосом оригіналу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91690
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 03:58
На самом деле там переводит не ИИ, а команда индусов по 5 баксов в час
-
oknerbob
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 28.05.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор