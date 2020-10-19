Штучний інтелект навчили швидко перекладати та...

avk написав:
Кто занимался переводами, тот знает, какую абракадабру часто выдаёт машинный перевод. Пока ИИ не научат делать адаптированный перевод, затея с голосом оригинала не имеет смысла.
Там же написано читаем новости а не только заголовки, Ну за чисто машинный перевод не берут 20 баксов за минуту
Думаю, там разбито на несколько этапов:
1 распознавание голоса и перевод в текстовый вид при помощи ИИ.
2. проверка человеком текста и правка где надо.
3. озвучка при помощи ИИ
4. проверка и если надо правка озвучки.
В результате человеческий труд задействован меньше, чем при традиционном переводе с последующей озвучкой след цена ниже, а перевод получается быстрее.
Как по не, это актуально для испанского, т.к в испано говорящих странах с английским очень туго.