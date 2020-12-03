Про це йдеться в законі № 3890
Дивися повний текст Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок у приміщення і транспорт.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:38
Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підприємців будуть штрафувати за допуск людей без масок у приміщення і транспорт.
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:39
" Абрам Соломонович, вы только посмотрите как элегантно ввели Налог на воздух: "Дышать через маску - 15 грн. , без маски - 17 000 грн ".
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:50
Яким чином підприємець може обмежити гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування?
Інших методів наповнення бюджету, окрім підвищення старих і введення нових штрафів, блазні схоже не знають(((
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:57
А никто и не покушается на "гарантоване Конституцією право громадян на вільне пересування": пересувайтесь себе на здоровье, НО за пределами частной собственности (или арендованного помещения, что ничего особо не меняет) конкретного предпринимателя или его транспортного средства.
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:26
Разве, следить за соблюдением общественного порядка - это задача предпринимателя? Какое я имею право что-то указывать другим людям, а тем более заставлять их делать?
Пусть пропишут в законе, что предприниматель имеет право штрафовать посетителей за несоблюдение законов, и платят предпринимателю за это из бюджета зарплату.
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